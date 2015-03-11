Министр спорта Армении одобрил решение НОК об участии армянских спортсменов в играх Баку-2015

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ "Неучастие армянских спортсменов в I Европейских играх в Баку нанесло бы ущерб спортивной биографии и имиджу Армении на мировых спортивных аренах". Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр спорта и по делам молодежи Армении Габриел Казарян.

Министр одобрил решение исполнительного комитета НОК Армении об участии армянских спортсменов в I Европейских играх в Баку, и отметил, что национальные федерации спорта должны продолжать работу по подготовке спортсменов к играм.

Казарян также подчеркнул важность того, что со стороны руководителей Международного и Европейского олимпийских комитетов армянским спортсменам были даны гарантии безопасности.

Первые в истории Европейские игры, которые в дальнейшем будут проводиться раз в четыре года, пройдут в Баку с 12 по 28 июня. В ходе соревнований будет разыграно 253 комплекта медалей в 20 видах спорта, в 11 из которых состоится отбор на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более шести тысяч спортсменов из всех стран континента.