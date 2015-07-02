Министр рассказал о подготовке сцен церемоний открытия и закрытия I Европейских игр

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ "Церемонии открытия и закрытия I Европейских игр были грандиозными. Мы думаем, что успех Азербайджана будет обсуждаться в течение длительного времени". Как сообщает Report, об этом заявил генеральный исполнительный директор операционного комитета I Европейских игр, министр молодежи и спорта Азад Рагимов в интервью газете "Азербайджан".

По словам министра, Азербайджан продемонстрировал миру свою историю, культуру, искусство, толерантность, гостеприимство и спорт: "СМИ многих государств мира написали подробные статьи о двух церемониях. Хочу сказать, что мы справились с этой работой как команда. Все закончилось успешно".

Министр сообщил, что подготовку иностранных специалистов, привлеченных для этих церемоний, контролировала руководитель организационного комитета, первая леди страны Мехрибан Алиева. Министр отметил, что перед тем, как представить различные проекты и идеи, специалисты на протяжении длительного времени посещали библиотеки, музеи Азербайджана, исторические памятники, слушали национальную музыку: "В первые дни они слушали композиции Гара Гараева, Фикрета Амирова. Они посещали все культурные учреждения Баку и собирали для себя факты. Затем подготовили свои идеи и представили председателю организационного комитета Мехрибан Алиевой, которая внесла свои поправки и дополнения, после чего готовились сцены. Мы уверены, что все сцены шоу понравилось нашему народу. Одним словом, церемониями открытия и закрытия Азербайджан продемонстрировал миру свою мощь и силу".