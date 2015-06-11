Министр: На I Европейские игры потрачено чуть более 1 млрд. манатов

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "Если какая-нибудь организация докажет, что из государственного бюджета Азербайджана потрачено 10 млрд. долларов, я готов покинуть свой пост".

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

Министр отметил, что годовой бюджет страны в области спорта составляет 10 млн. манатов: "В течение года эти средства расходуются на курсы, спортивные соревнования, оборудование, лекарственные средства и т.д. Могу с уверенностью сказать, что если какая-нибудь организация в мире сможет доказать растрату хотя бы 1 маната из бюджета министерства молодежи и спорта, я готов покинуть свой пост. Другая часть средств потрачена на строительство спортивных комплексов и на информационные технологии".

Министр подчеркнул, что бюджет I Европейских игр изначально составлял 960 млн. манатов, в дальнейшем он чуть более превысил 1 млрд. манатов.