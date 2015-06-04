​Микаил Джаббаров: Я не хочу упускать шанс

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ “Я планирую принять участие на церемониях открытия и закрытия первых Европейских игр, потому что это незабываемое событие в спортивной истории Азербайджана. Я не хочу упускать этот шанс". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр образования Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что по мере возможности будет отслеживать проходящие в конце недели соревнования с трибуны: "Мне более интересны командные соревнования, такие как футбол на пляже, волейбол, баскетбол. До встречи на трибунах".