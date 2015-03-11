Между "Баку-2015" и AzTV заключено соглашение о сотрудничестве

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в отеле "Fairmont" было заключено соглашение о сотрудничестве между Операционным комитетом l Европейских игр "Баку-2015" и ЗАО "Азербайджанские теле- и радиопередачи" (AzTV). Как сообщает Report, согласно документу, AzTV обеспечит вещание Европейских игр на территории Азербайджана.

На мероприятии присутствовали министр молодежи и спорта, главный исполнительный директор "Баку-2015" Азад Рагимов, председатель AzTV Ариф Алышанов и гендиректор по операциям "Баку-2015" Саймон Клегг.

Вначале был продемонстрирован видеоролик о "Баку-2015".

Затем выступил министр А.Рагимов, который отметил, что предстоящие игры откроют новую страницу в истории азербайджанского спорта. С помощью AzTV и телеканала "İdman Azərbaycan" "Баку-2015" будут вещать по всей республике. В целом, за играми будут следить более 1 млрд. человек.

AzTV будет передавать церемонии открытия и закрытия Европейских игр, все соревнования, которые пройдут в течение 17 дней и т.д.

По словам министра, они остановили свой выбор на AzTV, так как этот канал охватывает всю страну. Министр добавил, что все передачи будут транслироваться в прямом эфире.