​Мэр польского города Вроцлав: Все будут помнить, где были первые Европейские Игры

Вроцлав. 21 мая. REPORT.AZ/ "Не могу сказать, выиграет ли Азербайджан или проиграет от проведения Европейских Игр, но с уверенностью могу сказать, что вы выиграете с точки зрения продвижения страны".

Как сообщает Report, об этом на встрече с азербайджанскими журналистами сказал мэр Вроцлава Рафал Дуткевич, комментируя предстоящие 12-28 июня в Баку первые Европейские Игры.

По его словам, проведение Игр позволит зарубежным гостям увидеть, что Азербайджан дружелюбная страна, которая умеет проводить крупные мероприятия:

"Успех от этих Игр может быть огромный. Все помнят того, кто был первым, а не того, кто второй. Поэтому все будут помнить, где были первые Игры".

Р.Дуткевич также пожелал стране удачи в проведении этого мероприятия. Говоря о возможности развития отношений между Вроцлавом и Азербайджаном, мэр сказал, что после встречи с азербайджанскими журналистами попросит соответствующие структуры проработать вопрос об установлении отношений с одним из азербайджанских городов.