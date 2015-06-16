Мария Стадник: Большая радость быть обладателем золотой медали первых Европейских игр

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Это большая радость быть обладателем золотой медали первых Европейских игр. Это не каждому дано и не каждый имел возможность почувствовать эти эмоции, которые вчера были у меня".

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам спортсменка по борьбе среди женщин, чемпионка первых Европейских игр Мария Стадник.

"Для нас было большим стимулом выступить хорошо. Сейчас мы очень счастливы и довольны нашими медалями. Спасибо всем, кто нас поддерживает", - сказала М.Стадник.

Относительно ближайших планов чемпионка Европейских игр отметила, что в сентябре состоится чемпионат мира, где будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры.