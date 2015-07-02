Президент Литвы приняла медалистов I Европейских Игр

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Президент Литвы Даля Грибаускайте приняла спортсменов, завоевавших медали на I Европейских Играх в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт президента Литвы, в своем обращении к спортсменам и их тренерам, Д.Грибайускайте отметила достижения атлетов, назвав их большой победой.

Президент пожелала спортсменам поддерживать боевой дух, активно продвигать свою страну, находить силы для новых побед, чтобы флаг Литвы возвышался на пьедестале.

Отметим, что Литва завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали и расположилась на 24-ем месте в общекомандном зачете.