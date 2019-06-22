Лейла Алиева встретилась с азербайджанской делегацией на II Европейских играх "Минск-2019"

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с делегацией Азербайджана, участвующей во II Европейских играх "Минск-2019".

Как сообщает корреспондент Report, встреча прошла в Деревне атлетов. Л.Алиева побеседовала со спортсменами, пожелала им успехов на Европейских играх.

Мэр Деревни атлетов, заместитель министра образования Беларуси Сергей Рудый рассказал о размещении спортсменов, созданных условиях, отметив заслуги азербайджанских специалистов в данном вопросе.

Во встрече приняли участие первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, министр молодежи и спорта Азад Рагимов и другие официальные лица.