​Легендарный болгарский футболист Христо Стоичков хочет приехать в Баку

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Болгарский ветеран футбола Христо Стоичков намерен отслеживать I Европейские игры "Баку-2015". Как сообщает Report, об этом заявил местным СМИ сам знаменитый в прошлом нападающий.

Снявшийся в форме представителей делегации Болгарии Х.Стоичков заявил, что сделает все возможное для участия в играх, которые состоятся в столице Азербайджана. Он намерен отправиться в Баку, чтобы поддержать сборную страны: "Все зависит от моих обязательств перед американским телеканалом Univision, с которым я имею контракт".

Отметим, что делегация Болгарии сегодня утром покинет Софию.