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    Коллазо Сотомайор: Я уверен, что завоюю золото

    Своего соперника в финале не знаю

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана на I Европейских играх боксер Коллазо Сотомайор, вышедший в финал в соревнованиях по боксу, поделился радостью с журналистами. 

    Как сообщает Report, боксер, выступающий в весовой категории 64 кг, выразил уверенность в том, что завоюет золото. 

    "Своего соперника в финале не знаю. Никогда с ним не встречался. Однако я верю в себя. Уверен, что смогу взять золото", - отметил 30-летний боксер. 

    Отметим, что в полуфинале Коллазо Сотомайор одержал победу над украинцем Виктором Петровым со счетом 3:0. В решающей встрече его соперником будет итальянец Винченцо Мангиакапре. 

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