Рафаэль Агаев и Фирдовси Фарзалиев вышли в полуфинал - ДОПОЛНЕНО

В последний день Евроигр проходят соревнования по каратэ.

Как передаёт Report, весовой категории до 60 кг Фирдовси Фарзалиев встречался с соперниками из Беларуси, Македонии и Италии. В первом бою он легко одолел Илью Булатова (Беларусь) - 8:0, затем выиграл Эмиля Павлова (Македония) - 3:3, но не смог победить Анджело Кресенцо (Италия) - 0:0. Фарзалиев занял первое место в группе и вышел в полуфинал.

Азербайджанская каратистка Нурана Алиева (50 кг) проиграв все три поединка на групповой стадии, выбыла из борьбы. В первом бою она проиграла Серап Озчелик (Турция) - 0:4, затем уступила Шаре Хубрик (Германия) - 1:2 и Марии Кулинкович (Беларусь) - 1:3, завершив выступление.

Рафаэль Агаев (75 кг) провел свой первый поединок на Европейских играх в Минске. На старте Агаев выиграл у Джо Келлавея (Великобритания) - 3:2, а потом одолел Эрмана Элтемура (Турция) - 1:0). За тур до финиша групповой стадии Рафаэль обеспечил себе место в полуфинале. Далее его соперником будет Габор Харспатаки (Венгрия).