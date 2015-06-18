Сегодня в борьбу вступают 2 азербайджанских велосипедиста

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" стартовали соревнования по шоссейному велоспорту. Как сообщает Report, участники вначале будут соревноваться в индивидуальной гонке (time-trial).

На соревнованиях, которые будут проводиться в пос. Бильгях, выступят 2 представителя азербайджанской сборной. В 10:00 начались женские соревнования на дистанции 25 км. Среди 29 участников Азербайджан представит Елена Павлюхина. Она выйдет на старт в 10:15.

В 13:00 соревнования на дистанции 52 км начнутся среди мужчин. Здесь будут участвовать 40 спортсменов. Азербайджан на этих состязаниях представляет Эльчин Асадов, который выйдет на стартовую линию в 14:22.