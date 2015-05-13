Израиль отправит на I Европейские Игры обширную делегацию

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В I Европейских Играх в Баку примут участие 142 израильских спортсмена.

Как сообщает Report со ссылкой на Jerusalem Post, об этом заявил глава Израильского Олимпийского Комитета Гили Лустиг.

По его словам, эта делегация станет самой крупной спортивной делегацией, отправленной на спортивные состязания.

Г.Лустиг выразил надежду, что израильские спортсмены покажут высокие результаты, так как это позволит им получить лицензию на Летние Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году.