​Исполнительный директор компании "Адамас" рассказал, как создавались медали I Европейских игр

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Исполнительный директор ювелирной компании "Адамас" Максим Вайнберг рассказал, как создавались медали I Европейских игр "Баку-2015".

Как сообщает Report, М.Вайнберг заявил в интервью "Аргументы и факты", что всего в оргкомитет игр было представлено семь вариантов дизайна медалей и в итоге отобран вариант, предложенный компанией "Адамас".

Он рассказал и об узоре, отображенном на медалях этих игр: "Гранат - главный символ игр в Баку, действительно очень символичный. Это не только плод, которым славится Азербайджан, в нем считывается бессмертная птица феникс, пламя олимпийского огня, весьма органичное завершение - корона - чашечка граната. По смысловой нагрузке, которую он в себе заключает, гранат логично стал центральным акцентом медали. Узор, размещенный по окружности, представляет собой элементы кроны гранатового дерева. Нам показалось логичным отразить "восточный" характер этой удивительной страны, сложив их в такой традиционный орнамент".

"На самом деле, общаясь со спортсменами, видя, какими глазами смотрит чемпион на медаль, осознавая, чего стоит победа или поражение, невольно глубоко проникаешься, и задача "создать медаль" становится не просто бизнес-проектом или частью твоей работы, а искренним желанием найти действительно лучшее решение", - заявил М.Вайнберг.

Он подчеркнул, что до официальной презентации дизайн медалей хранился в тайне, в которую был посвящен ограниченный круг людей, всего порядка 20 человек.

Говоря о сложностях, с которыми столкнулись при воплощении дизайна, исполнительный директор заявил, что самым сложным было изготовить такой комплект медалей в ограниченный срок: "Объективная сложность, которую наши коллеги из Азербайджана успешно преодолели, это создать рекордное количество медалей – 253 комплекта в столь сжатый срок. Это в 2,5 раза больше, чем для игр в Сочи! Могу сказать, что организовать такое колоссальное производство фактически за 100 дней – это очень серьезное достижение".