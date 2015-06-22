​Исмаил Исмаилов: "Я надеюсь, что в боксе мы завоюем как минимум три золотые медали"

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "На Европейских играх все наши спортсмены достойно оправдывают доверие, оказываемое им государством". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов.

По его словам, четыре азербайджанских самбиста сейчас в финале, трое борются за бронзовую медаль: "Мы также рассчитываем на медали в соревнованиях по боксу. Я надеюсь, что в боксе мы завоюем как минимум три золотые медали".

Заместитель министра подчеркнул, что уровень подготовки спортсменов к Играм очень высокий: "На мероприятиях высокого уровня конкуренция также высока, и нашим спортсменам сложнее достичь успешных результатов. Однако они достойно представляют нашу страну на различных международных соревнованиях, что свидетельствует о высоком уровне их подготовки".