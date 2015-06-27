Ильхам Закиев: Я дал президенту слово, что принесу стране "золото"

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ "Я рад своей победе, я счастливый человек". Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский спортсмен, двукратный чемпион Паралимпийских игр Ильхам Закиев, завоевавший золотую медаль I Европейских игр по дзюдо среди паралимпийцев в весе свыше 90 кг.

Спортсмен заявил, что дал президенту Азербайджана слово, что постарается выиграть "золото" на этих играх: "В день, когда президент зажег огонь Игр в Атешгях, я дал ему слово, что 26 июня в День Вооруженных сил Азербайджана постараюсь подарить золотую медаль Верховному Главнокомандующему".

Он также отметил, что в день, когда он выиграл медаль, 26 июня, его младшему сыну исполнилось два года.

Комментируя церемонию награждения, на которой медаль ему вручил президент страны Ильхам Алиев, азербайджанский спортсмен рассказал, что получая награду из рук президента он сказал ему: "Господин Президент, Верховный Главнокомандующий, солдат Закиев исполнил данное Вами боевое задание и заработал медаль".



