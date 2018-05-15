III Европейские игры могут пройти в различных странах и городах

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "III Европейские игры, запланированные на 2023 год, могут пройти в различных странах и городах".

Как сообщает Report, об этом на семинаре Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в сербской столице, Белграде, заявил президент структуры Янец Коциянчич.

Он сказал, что старое мышление о необходимости проводить игры в одной стране и в одном городе неверно.

Тендер на проведение III Европейских игр в 2023 году ожидается в ноябре этого года на генассамблее ЕОК в испанской Марбелье. Я.Коциянчич сказал, что первые две игры не дались легко:

"Проведение Европейских игр в Баку и Минске было организовано только после того, как нас пригласили в эти страны. Время подоспело, выбора не было. Сейчас я чувствую больше внимания. Имеется конкретный интерес у нескольких стран. Думаю, решение о месте проведения мы примем быстро".

Отметим, что I Европейские игры прошли в 2015 году в Баку. II Европейские игры состоятся в 2019 году в столице Беларуси, Минске.