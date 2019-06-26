II Европейские игры: Гаджи Алиев победил армянского соперника со счетом 6:0 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Гаджи Алиев в 1/4 финала встретится с белорусским спортсменом Георгием Колиевым.
Как сообщает командированный в белорусскую столицу корреспондент Report, в весовой категории 97 кг Нурмухаммад Гаджиев в 1/8 финала одолел Радослава Барана из Польши - 8:0.
Его соперником в 1/4 финала станет грузин Элизбар Одикадзе.
***13:04
Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев начал с победы свое выступление на II Европейских играх "Минск-2019".
Как сообщает командированный в белорусскую столицу корреспондент Report, титулованный спортсмен в весовой категории 65 кг в 1/8 финала не оставил шансов представителю Армении Володе Франгуляну - 6:0.
Другой азербайджанский борец вольного стиля Гаджимурад Гаджиев завоевал бронзовую медаль, одержав победу 10:3 над Кириллосом Биненмбаумом в утешительной схватке. В случае победы над украинцем Василием Михайловым Г.Гаджиев займет высшую ступень пьедестала почета.
В весовой категории 86 кг определился соперник Александра Гостиева в борьбе за бронзовую медаль. А.Гостиев поборется с представителем Сан-Марино Наземом Минес Амином.
Elşən MəmmədovАвтор новости