​I Европейские игры будут транслироваться по нескольким британским телеканалам

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Заключен контракт, связанный с трансляцией I Европейских игр "Баку-2015" в Великобритании.

Как сообщает Report, ежедневное вещание игр будет обеспечено с помощью трех спортивных телеканалов - "BT Sport", "BT Sport Extra" и цифровых платформ.

"BT Sport" уже организует вещание Премьер-лиги Великобритании по футболу. Кроме того, канал получил право вещания со следующего сезона Лиги чемпионов по футболу.

Отметим, что до сих пор контракты для вещания "Баку-2015" заключены с телекомпаниями США, Канады, Австралии, Китая, Гонконга, Индии, стран Латинской Америки и залива и пр.

На I Европейских играх будут бороться около 150-ти британских спортсменов.