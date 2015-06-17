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    Хетаг Газюмов: Я очень рад, что стал чемпионом Евроигр в присутствии президента Ильхама Алиева

    Я очень рад, что поднял флаг Азербайджана в присутствии главы государства и стольких болельщиков.

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ "Я очень счастлив, что стал чемпионом первых Европейских Игр. Особенно рад тому, что я стал лучшим в присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам азербайджанский спортсмен Хетаг Газюмов, принесший команде десятую золотую медаль Евроигр.

    В финале соревнований в весовой категории до 97 килограммов Х.Газюмов со счетом 3:1 одолел своего соперника из Грузии Элизбара Одикадзе.

    "Я очень рад поднять флаг Азербайджана в присутствии главы государства и стольких болельщиков. Продолжу работу, чтобы достичь новых успехов и продолжить путь к медалям", - сказал чемпион.

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