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    Голландская чемпионка мира и олимпийских игр не примет участие в "Баку 2015"

    Марианна Вос: Принять это решение было не просто

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Олимпийская чемпионка на шоссе и треке, чемпионка мира Марианна Вос не примет участия на I Европейских играх "Баку 2015".

    Как сообщает Report, голландская велосипедистка до сих пор не оправилась после повреждения в апреле ребер.

    "Принять это решение было не просто. Однако для возобновления тренировок и повторной подготовки потребуется время", - написала в своем микроблоге в "Twitter" 28-летняя чемпионка.

    Отметим, что I Европейски игры "Баку 2015" пройдут 12-28 июня.

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