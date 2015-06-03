Голландская чемпионка мира и олимпийских игр не примет участие в "Баку 2015"

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Олимпийская чемпионка на шоссе и треке, чемпионка мира Марианна Вос не примет участия на I Европейских играх "Баку 2015".

Как сообщает Report, голландская велосипедистка до сих пор не оправилась после повреждения в апреле ребер.

"Принять это решение было не просто. Однако для возобновления тренировок и повторной подготовки потребуется время", - написала в своем микроблоге в "Twitter" 28-летняя чемпионка.

Отметим, что I Европейски игры "Баку 2015" пройдут 12-28 июня.