​Глава швейцарской делегации: Евроигры в Баку - великолепно организованное мероприятие

Баку. 11 Июня. REPORT.AZ/ "Европейские игры в Баку очень важны, в том числе в связи с Олимпиадой, которая пройдет в Рио-де-Жанейро в следующем году".

Как сообщает Report, об этом заявил глава делегации швейцарских спортсменов на Первых Европейских играх в Баку Ральф Штокли швейцарскому изданию Berner Zeitung.

По его словам, в состав швейцарской команды входит много спортсменов, которым сегодня нужен опыт, а предстоящие игры являются неплохой площадкой для его накопления.

"Это великолепно организованное мероприятие с хорошей инфраструктурой. Спортивные соревнования, которые так популярные в Азербайджане, состоятся в прекрасной обстановке", - заявил Р.Штокли.