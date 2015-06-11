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    ​Глава швейцарской делегации: Евроигры в Баку - великолепно организованное мероприятие

    Ральф Штокли: Спортивные соревнования, которые так популярные в Азербайджане, состоятся в прекрасной обстановке

    Баку. 11 Июня. REPORT.AZ/ "Европейские игры в Баку очень важны, в том числе в связи с Олимпиадой, которая пройдет в Рио-де-Жанейро в следующем году".

    Как сообщает Report, об этом заявил глава делегации швейцарских спортсменов на Первых Европейских играх в Баку Ральф Штокли швейцарскому изданию Berner Zeitung.

    По его словам, в состав швейцарской команды входит много спортсменов, которым сегодня нужен опыт, а предстоящие игры являются неплохой площадкой для его накопления.

    "Это великолепно организованное мероприятие с хорошей инфраструктурой. Спортивные соревнования, которые так популярные в Азербайджане, состоятся в прекрасной обстановке", - заявил  Р.Штокли.

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