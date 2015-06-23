​Глава Польского союза гимнастики поблагодарила волонтера Евроигр за помощь прыгуну на батуте

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Президент Польского союза гимнастики Барбара Станиславишин поблагодарила волонтера первых Европейских игр Эльчина Алибейли за то, что тот помог избежать трагедии на соревнованиях с польским прыгуном на батуте Бартоломеем Гешем.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-атташе Национального олимпийского комитета Польши Хенрик Урбаш.

21 июня во время соревнований по синхронным прыжкам Геш потерял равновесие в воздухе и промахнулся мимо батута, упав на спину. Спортсмен избежал ушибов, переломов и других более серьезных последствий только потому, что его подхватил на лету волонтер, упавший с ним на пол.

"Мне неизвестны детали, но я точно знаю, что глава нашего союза поблагодарила этого волонтера", - сказал Урбаш.