Глава НОК Польши: I Европейские Игры cтали интересным спортивным мероприятием

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ "Первые Европейские Игры стали интересным спортивным мероприятием". Об этом Report заявил глава Национального Олимпийского Комитета Польши Анджей Красницкий.

По его словам, Игры были организованы в сжатые сроки, были хорошо проведены с использованием лучшей инфраструктуры - самых передовых стадионов и спортивных залов.

А.Красницкий также отметил, что Деревня атлетов была организована отлично, и транспорт работал хорошо: "Считаю, что проведением этих Игр, Баку приобрел важный опыт, который поможет в будущем побороться за право проведения Олимпийских Игр и других важных спортивных мероприятий, разумеется, если город решит побороться за это".

А.Красницкий также поделился мнением по поводу церемонии закрытия. По его словам, церемония была организована блестяще: "Цвета, парад атлетов, фейерверк останутся в нашей памяти и сердцах на долгие годы. Мы запомним Баку как очень гостеприимный и дружелюбный город. В Баку с теплом относились к полякам и Польше".

Комментируя выступление польских атлетов, глава НОК сказал, что команда завоевала 20 медалей (2 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых), однако могла показать результат и получше: "К сожалению, было несколько упущенных моментов. Сорок две страны завоевали медали и Польша заняла 19-ое место. Нельзя сравнить эти результаты с другими, так как это были первые "панъевропейские" игры".