​Генсек Олимпийского комитета России: Евроигры в Баку организованы на уровне олимпийских

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан ответственно подошел к вопросу проведения первых Европейских игр. Об этом Report заявила генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова.

"Могу честно сказать, без капли лести, что я просто поражена городом, начиная с архитектуры самого города и заканчивая тем, как Азербайджан подошел достаточно ответственно к соревнованиям и какого уровня было принято решение строить такие объекты. Это, безусловно, олимпийский уровень", - заявила А.Давыдова.

По ее словам, в Баку ясно присутствует олимпийский дух.

Комментируя заявления некоторых представителей спортивных структур различных стран мира о том, что на Евроигры многие страны приехали со вторыми составами команд, А.Давыдова подчеркнула, что по некоторым видам спорта Евроигры совпали с мировыми чемпионатами.

"Я не могу сказать, что это вторые составы, я могу сказать, что это юниорские составы. Это абсолютно разные вещи. Юниорский состав - это сильный состав по определенному возрасту. К примеру, сборная команда России по синхронному плаванию привезла сильнейших детей 15-17 лет", - сказала она.

Наряду с этим, генсек отметила, что предстоящие Евроигры в Баку станут квалификационными для многих молодых российских спортсменов для участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

"Безусловно, эти игры для многих спортсменов - важнейшие в их спортивной карьере на данный момент. Я считаю, что эти игры являются, в какой-то степени, стимулятором для спортсменов в плане стремления и дальнейшего достижения цели уже олимпийской", - подчеркнула генсек.

А. Давыдова выразила уверенность, что в дальнейшем статус соревнования будет подниматься все выше и выше.