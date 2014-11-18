Генеральный секретарь НОК Армении прибудет в Азербайджан

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Армении Грачья Ростомян и начальник управления НОК Вагинак Галстян примут участие в 43-й сессии Европейского олимпийского комитета, которая состоится 21-22 ноября в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении пресс-службы НОК Армении.

"В повестку заседания в числе других включен важнейший вопрос — проведение первых Европейских олимпийских игр", — говорится в сообщении. Участники сессии во главе с президентом ЕОК Патриком Хики посетят спортивные базы, построенные для проведения Игр, а также ознакомятся с ходом подготовительных работ.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и президент ЕОК Патрик Хики в начале октября посетили с визитом Ереван, где на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном заявили, что для армянских спортсменов на Европейских играх будут обеспечены все необходимые условия.

Первые Европейские олимпийские игры пройдут в Баку с 12 по 28 июня 2015 года.