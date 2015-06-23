​Генсек НОК выразил отношение к проводимой против Азербайджана кампании очернения

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ "Одно дело умный враг, другое дело - глупый враг. Глупый враг самый опасный".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК), первый вице-президент Федерации бокса Азербайджана Агаджан Абиев, комментируя проводимую против Азербайджана кампанию очернения.

"Некоторые из них поняли, что неправильно вести кампанию очернения против страны, которая проводит спортивные соревнования уровня Европейских игр и успокоились. А продолжающие подобную кампанию - просто сумасшедшие. Я даже не хочу им отвечать. Их место в психиатрической больнице", - добавил он.