Гендиректор: Наблюдающаяся в последние дни жара не сказалась на графике соревнований

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "50% билетов на церемонию открытия Европейских игр были выставлены на продажу по цене, ниже 20 манатов. На церемонию закрытия билетов по той же цене еще больше. В вопросах вещания также преобладают высокие достижения".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей 22 июня пресс-конференции заявил гендиректор Операционного комитета I Европейских игр Саймон Клег.

С.Клег внес также ясность в вопрос предоставления медали победителям соревнований по атлетике в виде команды: "Хочу отметить, что решение по этому поводу принял Олимпийский комитет. Однако мы поддержали данный вопрос, так как эти игры не являются чемпионатом мира.

На I Европейских играх мы отдали предпочтение командам и составам. Надо учесть, что с точки зрения планирования в играх не участвовали спортсмены высокого уровня. То есть, здесь преобладали некоторые ограничения. Так, к соревнованиям были привлечены спортсмены из 3-го дивизиона. В дальнейшем победители перейдут во 2-ю лигу. Таким образом, смотреть на каждого победителя Европейских игр как на чемпиона было бы не правильно, так как в дальнейшем планируется их переход на новые этапы. По этой причине победители командных игр награждаются либо золотой, либо другими медалями. Затем, на последующих играх, на чемпионате Европы возможна выдача медалей по отдельности".

По его словам, наблюдающаяся в последние дни жара не сказалась на графике соревнований: "Подобная жара характерна для лета. Естественно, запасные планы есть всегда".