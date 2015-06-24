​Федерация бокса Азербайджана сделала заявление по поводу травмы Магомедрасула Меджидова

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Чемпион Европы и двукратный чемпион мира Азербайджана Магомедрасул Меджидов не выйдет на полуфинальную встречу на I Европейских играх "Баку-2015".

Об этом Report сообщил генсек Федерации бокса Азербайджана Наги Сафаров.

По его словам, причина заключается в травме спортсмена, который должен был выступить в весовой категории более 91 кг: "Во время предыдущего боя Меджидову рассекли бровь. По этой причине врачи не разрешили ему выйти в полуфинал".

Отметим, что Магомедрасул Меджидов получил травму на встрече с грузином Михаилом Бахтидзе в 1/8 финала. Противник ударил его головой в бровь.

На очередной встрече, после удара Али Демирезена, бровь М.Меджидова стала кровоточить. Хотя эта встреча завершилась победой азербайджанского боксера, его встречу в полуфинале с россиянином Гасаном Гимбатовым посчитали нецелесообразным.