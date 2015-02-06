Фарид Гаибов: Азербайджанские гимнасты могут завоевать медали на I Европейских играх

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Как каждый азербайджанец, я горжусь тем, что I Европейские игры пройдут в нашей стране. Считаю, что это является победой нашей страны, президента и осуществляемой Азербайджаном политики".

Об этом Report сообщил генсек Федерации гимнастики Азербайджана Фарид Гаибов.

Касаясь подготовки азербайджанских гимнастов к Европейским играм, Ф.Гаибов сказал о создании для спортсменов всех необходимых условий.

По его словам, каждую завоеванную 29-ю гимнастами медаль можно считать за победу: "Участие в финале на соревнованиях по аэробике будет для нас большим результатом, так как этот вид спорта для нас еще новый. Говорить здесь о борьбе за медали немного сложно. Наши спортсмены довольно сильны в художественной гимнастике. Здесь можно ждать медали как в одиночных, так и в групповых выступлениях. Медали мы ждем как от гимнастов, так и гимнасток. Что же касается аэробики, борьбу за медали здесь могут вести как в смешанных, так и в женских группах".

Генсек отметил, что до Европейских игр пройдет несколько соревнований: "В начале марта пройдет чемпионат Азербайджана по всем видам гимнастики: "Это будет Открытым чемпионатом Азербайджана. Он носит статус тестовых соревнований перед Европейскими играми. Подобные соревнования проводятся впервые.

Мы выбрали этот формат из-за Европейских игр. До этого чемпионаты подобного формата не проводились. Постараемся испытать себя во всех областях. В том же формате пройдут и соревнования Европейских игр".

Ф.Гаибов сказал, что в соревнованиях "Баку-2015" они воспользуются услугами гимнастов-легионеров. Это связано с недостаточным опытом местных спортсменов в таких видах спорта, как аэробика и прыжки на батуте: "Мы занимаемся подготовкой спортсменов по аэробике для будущих соревнований. Следует отметить, что подготовка спортсменов в течение года в том или ином виде спорта невозможна. Если учитывать, что ребенок записывается на тот или иной вид спорта в возрасте 5-6 лет, то для его подготовки требуется как минимум 10 лет. Мы пригласили легионеров, которые имеют лицензии. Они уже тренируются. Они с нами с тех пор, как открылись новые виды спорта. По-другому развивать подобные виды спорта невозможно. Молодежь и не имеющие опыта в данной области спортсмены должны смотреть на них и учиться".