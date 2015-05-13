Факел Первых Европейских игр доставлен в древний город Барда - ФОТО

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Факел Первых Европейских игр был доставлен из Евлаха в древний город Барда.

Как сообщает Report, вечером на Площади Государственного флага у въезда в развивающийся с каждым днем город Барда состоялась церемония встречи факела Первых Европейских игр.

Преподаватель лицея искусств номер 1 города Барда Сахавет Исмайлов принял факел у символических ворот Первых Европейских игр.

Передавая факел друг другу под аплодисменты выстроившихся вдоль дороги бардинцев, факелоносцы, пробежав по улице Нушабы и проспекту Гейдара Алиева, достигли Бардинского мавзолея, а затем центральной площади города. Молодежный активист района Фуад Агаев, поднявшись на сцену, зажег факел Первых Европейских игр. Лампа, которая будет храниться в городе до окончания Игр, была представлена общественности.

На фестивале Огня, ставшем поистине народным праздником, был показан видеоролик о церемонии зажжения факела Первых Европейских игр в Храме Атешгях в Баку.

Концертная программа с участием известных мастеров искусств и музыкантов района приумножила праздничное настроение бардинцев. Показательные выступления спортсменов, песни и танцы, шоу Огня, представленное на сцене, подарили прекрасное настроение 20 тыс. жителей Барды.

Фестиваль Огня завершился фейерверком.

14 мая шествие факела направится в Геранбой и Нафталан.