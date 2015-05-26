Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Факел первых Европейских игр доставили в Исмаиллинский район.

Как сообщает Report, на улице Низами эстафету принял чемпион мира и Европы по каратэ Байрам Гахраманов.

За церемонией наблюдали тысячи жителей района. Собравшиеся встретили спортсменов бурными аплодисментами. Затем состоялась церемония зажжения факела.

Факел зажег пятикратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по пауэрлифтингу Кямал Гафаров.

Лампу первых Европейских игр зажгла активистка района Гонче Агазаде. До окончания игр лампа будет храниться в районном Центре Гейдара Алиева.

Затем факел отправили в Габалинский район.