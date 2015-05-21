​Факел l Европейских игр доставлен в Уджарский район

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Сегодня факел l Европейских игр был доставлен в Уджарский район.

Как сообщает Report, на улице Короглу факел принял учитель истории Таги Мамедов. Затем факел поочередно несли десять активистов района.

Шествие продолжалось по проспекту Гейдара Алиева и, преодолев расстояние в 2100 метров, факельщики достигли Центра Гейдара Алиева. Выйдя на сцену, тренер по борьбе Сеймур Гулиев зажег факел.

Затем очередь дошла и до лампы Европейских игр. Переданная Уджару лампа, как символ игр, будет храниться в Центре Гейдара Алиева до окончания "Баку-2015".

Следующим маршрутом факела будет Гейчайский район.