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    ​Факел l Европейских игр доставлен в Уджарский район

    Следующим маршрутом факела будет Гейчайский район

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Сегодня факел l Европейских игр был доставлен в Уджарский район.

    Как сообщает Report, на улице Короглу факел принял учитель истории Таги Мамедов. Затем факел поочередно несли десять активистов района.

    Шествие продолжалось по проспекту Гейдара Алиева и, преодолев расстояние в 2100 метров, факельщики достигли Центра Гейдара Алиева. Выйдя на сцену, тренер по борьбе Сеймур Гулиев зажег факел.

    Затем очередь дошла и до лампы Европейских игр. Переданная Уджару лампа, как символ игр, будет храниться в Центре Гейдара Алиева до окончания "Баку-2015".

    Следующим маршрутом факела будет Гейчайский район.  

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