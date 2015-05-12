​Факел I Европейских игр доставлен в Тертер - ФОТО

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Факел I Европейских игр доставлен из Зардаба в Тертерский район. Как сообщает Report, факел был встречен на Площади флага, при въезде в город Тертер. Эстафета стартовала в Тертере в 17:30. Принявший Огонь житель района Рафик Аббасов, продолжил шествие вместе с 10-ю сопровождающими его атлетами.

Атлеты, поочередно передававшие факел на отрезке в 4 км, провели его от Площади флага вдоль проспекта Гейдара Алиева и доставили на Площадь Гейдара Алиева. Здесь обладатель черного пояса Фаик Мамедов поднял факел на установленную на площади сцену и зажег символическую лампу. Начался фестиваль.

Затем жительница Тертера Тунара Мамедзаде приняла символическую лампу, которую будут хранить до окончания Европейских игр. Мероприятие продолжилось концертной программой.

В заключение факел I Европейских игр был отправлен в Евлах.