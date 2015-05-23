​Факел Европейских игр зажжен в Загатале

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Факел первых Европейских игр, путешествующий по городам и районам нашей страны, вечером 23 мая прибыл в Загаталу.

Как передает Report, тысячи жителей района, собравшиеся на Площади Государственного флага в городе, с трехцветными флагами Азербайджана, цветами встретили участников факельной эстафеты.

Чемпион мира по боевым искусствам будо, мастер спорта Тебриз Балаханов принял факел у символических ворот первых Европейских игр. Пройдя запланированную дистанцию, он передал факел следующему участнику эстафеты – победительнице XXI Международного шахматного фестиваля 2011 года в Белграде Хадидже Халиловой.

Следующие факелоносцы, продолжившие эстафету по проспекту Гейдара Алиева, улицам Деде Горгуд, 28 Мая, Узеира Гаджибейли и Мира, пробежав расстояние примерно в 2700 метров, доставили факел на территорию Загатальского историко-культурного заповедника. Ученик 11-го класса полной средней школы номер 1 города Загатала, призер международного турнира по дзюдо 2014 года в Ингушетии Ариз Мамедов, поднявшись на установленную в центре площади сцену, зажег факел.

Зажженная от факела лампа «Баку-2015» была передана в Центр Гейдара Алиева для хранения до окончания первых Европейских игр.

Следующим пунктом на пути факельной эстафеты станет Гахский район.