​Факел Европейских игр прибыл в Агджабеди

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Символический факел первых Европейских игр сегодня был доставлен в Агджабеди. Как сообщает Report, на площади флага в Агджабеди состоялась церемония встречи символического факела первых Европейских игр, зажженого в храме Атешгях.

Принявшая факел жительница района Ирада Гафарова вместе с 10 факелоносцами продолжили шествие.

Преодолев дистанцию 400 м, поочередно передавая факел друг другу, по проспекту Гейдара Алиева они прибыли на площадь Гейдара Алиева.

Заместитель начальника управления молодежи и спорта района, обладатель международного черного пояса Эльдяниз Ганбаров поднял факел на сооруженную на площади сцену и зажег факел, установленный здесь, тем самым дав старт началу фестиваля.