​Факел Европейских игр доставлен из Газаха в Акстафу - ФОТО

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Факел Европейских игр доставили в очередной район западного региона страны.

Как сообщает Report, символ игр сегодня принесли в Газах. Шествие началось напротив административного здания районного отделения полиции на проспекте Гейдара Алиева.

Первым факельщиком стала сотрудница Государственной картинной галереи Газахского района Саида Мамедова.

После преодоления отрезка в 2,93 км, факел был доставлен в Парк Гейдара Алиева.

Последним факельщиком стал завотделом ИВ Газахского района Гюндюз Абышов.

Затем символ Европейских игр был доставлен в Акстафу. Шествие стартовало на проспекте Гейдара Алиева - напротив здания Акстафинской районной организации ПЕА.

Шествие, начатое учащейся 11-го класса средней районной школы №2 Нурией Исмайловой, завершилось после преодоления расстояния в 3,13 км.