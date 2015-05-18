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    ​Факел Европейских игр доставлен из Газаха в Акстафу - ФОТО

    Последним факельщиком был завотделом ИВ Газахского района Гюндюз Абышов

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Факел Европейских игр доставили в очередной район западного региона страны.

    Как сообщает Report, символ игр сегодня принесли в Газах. Шествие началось напротив административного здания районного отделения полиции на проспекте Гейдара Алиева.

    Первым факельщиком стала сотрудница Государственной картинной галереи Газахского района Саида Мамедова.

    После преодоления отрезка в 2,93 км, факел был доставлен в Парк Гейдара Алиева.

    Последним факельщиком стал завотделом ИВ Газахского района Гюндюз Абышов.

    Затем символ Европейских игр был доставлен в Акстафу. Шествие стартовало на проспекте Гейдара Алиева - напротив здания Акстафинской районной организации ПЕА.

    Шествие, начатое учащейся 11-го класса средней районной школы №2 Нурией Исмайловой, завершилось после преодоления расстояния в 3,13 км. 

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