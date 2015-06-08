 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Факел "Баку-2015" побывал на Спортивной арене имени Гейдара Алиева

    Факел несла Мария Стадник

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Факел I Европейских игр "Баку-2015" был доставлен на Спортивную арену имени Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, в спортивный комплекс факел доставила чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по борьбе, Олимпийский призер Мария Стадник.

    После того, как Стадник прошла с факелом, она покинула арену. Вслед за этим факел доставили на Национальную гимнастическую арену.

    Отметим, что во время I Европейских игр на Спортивной арене имени Гейдара Алиева пройдут соревнования по дзюдо, борьбе и самбо. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi