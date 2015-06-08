​Факел "Баку-2015" побывал на Спортивной арене имени Гейдара Алиева

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Факел I Европейских игр "Баку-2015" был доставлен на Спортивную арену имени Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в спортивный комплекс факел доставила чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по борьбе, Олимпийский призер Мария Стадник.

После того, как Стадник прошла с факелом, она покинула арену. Вслед за этим факел доставили на Национальную гимнастическую арену.

Отметим, что во время I Европейских игр на Спортивной арене имени Гейдара Алиева пройдут соревнования по дзюдо, борьбе и самбо.