​Европейские игры: Азербайджанский самбист вышел в финал

Азербайджанский самбист Агасиф Самедов вышел в финал Европейских игр в Минске, передает корреспондент Report, находящийся в Беларуси.

В четвертьфинале Самедов одолел Гинтараса Каткуса (Литва) - 5:0, в полуфинале Максима Красински (Беларусь) - 4:0. В финальном поединке соперником Самедова будет Тигран Киракосян из Армении.

Другой азербайджанский самбист Джавидан Гараев уступил в четвертьфинале греку Саввасу Каракиздису - 1:1, однако затем в утешительной схватке одолел Вадима Фомина из Эстонии - 1:0. В схватке за бронзу Гараев померится силами с Геннадием Чиргадзе (Грузия).

Абдулла Абдуллаев проиграл в четвертьфинале Дино-Доминику Сумпору (Хорватия) - 1:4, а в утешительной схватке уступил Арсену Газаряну (Армения) - 0:3.