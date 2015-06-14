​Эспиноза: Соревнования по карате на Европейских играх в Баку помогут включить его в Олимпиаду

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Президент Всемирной федерации каратэ (WKF) Антонио Эспиноза надеется, что включение карате в программу I Европейских игр в Баку поможет ему получить место в программе Олимпийских игр 2020 года, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Карате наряду с другими видами спорта претендует на место в программе Олимпийских игр в Токио.

"Вчера был большой день для карате, стартовали соревнования по нашему виду спорта на Европейских играх, у нас была возможность продемонстрировать в полной мере наш прекрасный вид спорта на мультиспортивных соревнованиях такого уровня. Мы благодарны за такую возможность, такой шанс необходим неолимпийским видам спорта. Будем надеяться, что эти соревнования повысят наши шансы на попадание в программу Олимпийских игр 2020 года", — сказал Эспиноза журналистам.

Первые медали по карате на I Европейских играх в Баку были разыграны 13 июня.