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    Эльнур Аманов: Мы могли бы завоевать больше медалей

    Азербайджанские тхэквондисты победили 3-х чемпионов мира

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Мы очень довольны результатами первых Европейских игр. Мы завоевали 3 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Однако могли бы завоевать больше медалей".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил старший тренер Азербайджана по тхэквондо Эльнур Аманов. 

    Говоря о соревнованиях, тренер отметил, что все встречи были запоминающимися. Он подчеркнул, что на I Европейских играх азербайджанские тхэквондисты победили 3-х чемпионов мира.

    Тренер рассказал о будущих планах и сообщил, что 29 июня спортсмены приступят к тренировкам. 

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