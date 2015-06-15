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    Эльдар Сафаров: Несмотря на травму напарника, наша команда все равно добилась успеха

    Это первые крупные соревнования, которые мы завершили с медалью

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Своим вкладом в общее дело я помог занять команде место на пьедестале, заявил журналистам в понедельник азербайджанский гимнаст, член сборной Азербайджана Эльдар Сафаров.

    Отметим, что азербайджанская сборная мужская команда взяла бронзовую медаль в многоборье по спортивной гимнастике на Первых Европейских играх в Баку в понедельник.

    «Это первые крупные соревнования, которые мы завершили с медалью», - заявил Э.Сафаров.

    По его словам, команда могла бы дать более лучший результат, если бы не травма одного из членов команды.

    «Однако, несмотря на это, мы всё равно добились успеха», - подчеркнул спортсмент.

    Гимнаст отметил, что впереди у команды чемпионат мира в сентябре, а затем будет чемпионат Европы.

    «Надеюсь, что и там мы поборемся за медали», - сказал он.

    В конце он поблагодарил болельщиков за неоценимую поддержку, указав, что медаль была завоевана в какой-то степени и благодаря им.

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