Эльдар Сафаров: Несмотря на травму напарника, наша команда все равно добилась успеха

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Своим вкладом в общее дело я помог занять команде место на пьедестале, заявил журналистам в понедельник азербайджанский гимнаст, член сборной Азербайджана Эльдар Сафаров.

Отметим, что азербайджанская сборная мужская команда взяла бронзовую медаль в многоборье по спортивной гимнастике на Первых Европейских играх в Баку в понедельник.

«Это первые крупные соревнования, которые мы завершили с медалью», - заявил Э.Сафаров.

По его словам, команда могла бы дать более лучший результат, если бы не травма одного из членов команды.

«Однако, несмотря на это, мы всё равно добились успеха», - подчеркнул спортсмент.

Гимнаст отметил, что впереди у команды чемпионат мира в сентябре, а затем будет чемпионат Европы.

«Надеюсь, что и там мы поборемся за медали», - сказал он.

В конце он поблагодарил болельщиков за неоценимую поддержку, указав, что медаль была завоевана в какой-то степени и благодаря им.