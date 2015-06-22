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    Екатерина Сарыева: Я недовольна своим выступлением

    Я приму участие в соревнованиях по тройным прыжкам и надеюсь завоевать золотую медаль

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Я недовольна своим сегодняшним выступлением. Причина неудачного выступления связана со вчерашней усталостью и жарой".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявила представляющая Азербайджан на женских соревнованиях по прыжкам в длину Екатерина Сарыева.

    Спортсменка заявила, что будет участвовать на предстоящем Чемпионате Европы: "Я приму участие в соревнованиях по тройным прыжкам и надеюсь завоевать золотую медаль. Эти соревнования предоставят лицензию на Рио-2016. Мне бы хотелось получить лицензию".

    Отметим, что в соревнованиях по прыжкам в длину Екатерина Сарыева стала пятой.

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