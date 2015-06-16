​Единственный азербайджанский медалист на I Евроиграх в соревнованиях по гребле на каноэ: Я недоволен своим выступлением

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Собеседником Report стал единственный азербайджанский медалист в соревнованиях по гребле на каноэ на I Европейских играх Валентин Демьяненко:

- Вначале хотелось бы узнать Ваше мнение относительно условий, созданных в Центре гребли и спорта в Мингячевире...

- Сегодня все здесь на очень высоком уровне, начиная от погодных условий и заканчивая каналом для гребли. Надеюсь, что в дальнейшем здесь пройдет еще очень много престижных соревнований.

- Что помешало Вам завоевать золотую медаль?

- 200 метров считаются спринтерской дистанцией. Здесь важна даже микросекунда. Можно сказать, что до золотой медали мне не хватило сантиметра. Победителем стал превосходный спортсмен Хенрикас Жустаутас, которому всего 20 лет. Надеюсь, что и в дальнейшем я буду его соперником.

- Довольны ли Вы своим выступлением?

- Что же я могу сказать? Сегодня я проиграл, и, естественно, недоволен своим выступлением. Я всегда стремлюсь к победе, однако сегодня не получилось. Надеюсь, со временем все будет хорошо.

- Вы единственный принесли сборной Азербайджана медаль в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Вдобавок, на Евроиграх Вы попали в историю по гребле на каноэ. Можно ли с учетом этого считать результаты нормальными?

- Наша команда достаточно сильна. Однако получилось так, что мы остались без медали. Надеюсь, что они покажут хорошие результаты, хотя бы такие, как у меня. Хотелось бы, чтобы все победили, завоевали медали и остались довольны результатами.

- После церемонии награждения министр молодежи и спорта встретился с Вами. Как он расценил Ваш результат?

- Он меня поздравил и напомнил о предстоящих Летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.