Джамаледдин Магомедов: Я рад, что смог принести Азербайджану медаль

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ "Для каждого спортсмена важно завоевать медаль и я рад, что смог принести Азербайджану медаль".

Как сообщает Report, об этом заявил бронзовый медалист от Азербайджана по вольной борьбе Джамаледдин Магомедов.

Говоря о соревнованиях, азербайджанский борец отметил, что турецкий спортсмен, которому он проиграл, был на сегодняшний день лучше подготовлен.

Он также выразил благодарность тренерам, которые подготавливали и поддерживали спортсменов: "Также благодарю болельщиков. Даже не ожидал такой поддержки, очень сильно они нас поддержали".

Дж.Магомедов также отметил, что готовится сейчас к соревнованиям в рамках Чемпионата мира в Лас-Вегасе: "Завоюем лицензию и дай Бог на Олимпиаде в Рио завоюем достойное место".