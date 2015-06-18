Джабраил Гасанов: Европейские игры ничем не уступают Олимпийским

Баку. 18 июня. REPORT. AZ/ "У нас была двойная ответственность, так как Европейские игры проводятся в Азербайджане. Мы хорошо подготовились, поэтому могли достичь лучших результатов. Постараемся извлечь урок из своих ошибок".

Об этом Report заявил бронзовый призер I Европейских игр по вольной борьбе Джабраил Гасанов.

Говоря о том, как проходят игры, спортсмен отметил, что они организованы на высоком уровне и ничем не уступают Олимпийским играм. Бронзовый призер поблагодарил болельщиков за поддержку.