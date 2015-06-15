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    ​Два азербайджанских спортсмена прошли в полуфинал

    В соревнованиях среди мужчин в полуфинал вышел Мирназим Джавадов, а среди женщин - Инна Осипенко-Радомская

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Два азербайджанских спортсмена в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ прошли в полуфинал на первых Европейских играх. 

    Как сообщает Report, в соревнованиях среди мужчин в полуфинал вышел Мирназим Джавадов, а среди женщин - Инна Осипенко-Радомская.

    М.Джавадов в одиночном забеге преодолел дистанцию на 200 метров за 36.298 секунд. Осипенко-Радомская эту же дистанцию прошла за 41.968 секунд. 

    Борьбу за выход в финал Джавадов начнет в 16:45, а Осипенко-Радомская начала в 16:00. 

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