​Два азербайджанских спортсмена прошли в полуфинал

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Два азербайджанских спортсмена в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ прошли в полуфинал на первых Европейских играх.

Как сообщает Report, в соревнованиях среди мужчин в полуфинал вышел Мирназим Джавадов, а среди женщин - Инна Осипенко-Радомская.

М.Джавадов в одиночном забеге преодолел дистанцию на 200 метров за 36.298 секунд. Осипенко-Радомская эту же дистанцию прошла за 41.968 секунд.

Борьбу за выход в финал Джавадов начнет в 16:45, а Осипенко-Радомская начала в 16:00.