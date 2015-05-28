Дом болельщиков России и Азербайджана откроется в Баку в период I Европейских игр

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В июне во время проведения I Европейских игр 2015 года в Баку Олимпийский комитет России при содействии представительств а Россотрудничеств а в Азербайджане откроет в столице игр Дом болельщиков. Уникальная интерактивная экспозиция, посвященная видам спорта, соревнования по которым будут проходить в Баку, а также спортсменам России и Азербайджана, позволит всем желающим буквально прикоснуться к большому спорту и узнать об атлетах, выступающих на играх.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

По его словам, первые Европейские игры – одни из важнейших спортивных соревнований года в целом, и на них Россия будет представлена сильнейшими атлетами, претендующими на медали самого высокого достоинства.

Олимпийский комитет России опирался на успешный опыт создания Дома болельщиков в Сочи, который за 17 дней работы посетило более 250 тысяч гостей. Среди них были президент России Владимир Путин, высоко оценивший и поддержавший идею проекта, а также президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах.

В Баку Дом болельщиков расположится в центральной части города, в здании Российского информационно-ку льтурного центра. Главным отличием этого Дома от аналогичного проекта в Сочи станет экспозиция, которая будет посвящена не только команде России, но и спортсменам Азербайджана.

Как и на играх в Сочи, экспозиция Дома болельщиков будет мультимедийной и интерактивной. Здесь каждый сможет не только больше узнать о видах спорта и спортсменах, но и подержать в руках настоящее спортивное снаряжение, которое используют профессиональные спортсмены, а также сделать множество интересных фотографий на память. Кроме того, при помощи специальных 3D-очков болельщики получат возможность увидеть спортивные трассы глазами атлетов и испытать незабываемые ощущения. Также гости смогут выиграть памятные призы в интерактивных конкурсах и викторинах.