Дом болельщиков России и Азербайджана откроется в Баку в период I Европейских игр

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В июне во время проведения I Европейских игр 2015 года в Баку Олимпийский комитет России при содействии представительств
Как сообщает Report, об этом заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
По его словам, первые Европейские игры – одни из важнейших спортивных соревнований года в целом, и на них Россия будет представлена сильнейшими атлетами, претендующими на медали самого высокого достоинства.
Олимпийский комитет России опирался на успешный опыт создания Дома болельщиков в Сочи, который за 17 дней работы посетило более 250 тысяч гостей. Среди них были президент России Владимир Путин, высоко оценивший и поддержавший идею проекта, а также президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах.
В Баку Дом болельщиков расположится в центральной части города, в здании Российского информационно-ку
Как и на играх в Сочи, экспозиция Дома болельщиков будет мультимедийной и интерактивной. Здесь каждый сможет не только больше узнать о видах спорта и спортсменах, но и подержать в руках настоящее спортивное снаряжение, которое используют профессиональные спортсмены, а также сделать множество интересных фотографий на память. Кроме того, при помощи специальных 3D-очков болельщики получат возможность увидеть спортивные трассы глазами атлетов и испытать незабываемые ощущения. Также гости смогут выиграть памятные призы в интерактивных конкурсах и викторинах.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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